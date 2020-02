Coronavirus, il ristoratore riminese ha viaggiato su Wizz Air verso la Romania

Attualità

26 Febbraio 2020

Il ristoratore della provincia di Rimini contagiato era rientrato il 18 febbraio dalla Romania, partendo da e tornando all'aeroporto Marconi di Bologna. E' la compagnia Wizz Air a confermare di essere stata informata dalle autorità sanitarie che sul volo W6 3762 Bologna - Craiova e sul volo W6 3761 da Craiova a Bologna ha viaggiato "un passeggero diagnosticato successivamente come affetto da coronavirus". Per questo la compagnia "sta seguendo le sue procedure ed è in contatto con le autorità competenti e segue da vicino gli sviluppi in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità".