Rimini Calcio, recidiva per Mendicino: l'attaccante salterà il match contro la Reggiana

| 18:49 - 25 Febbraio 2020

Mendicino in azione: gli esami hanno evidenziato una recidiva dell'infortunio.



Proseguono in un "Romeo Neri" chiuso al pubblico, in ottemperanza all’Ordinanza emessa dalla Regione Emilia Romagna, gli allenamenti del Rimini di mister Giovanni Colella. Questa mattina la truppa biancorossa ha lavorato intensamente ma a ranghi ridotti perchè priva, oltre che degli infortunati Agnello, Candido e Letizia, degli influenzati Sala, Cavallari, Gerardi e Ventola. Mendicino, anch'egli febbricitante, nel tardo pomeriggio di ieri si è sottoposto a risonanza per valutare l'entità del problema che lo ha costretto a uscire anzitempo domenica a Verona. L'esame strumentale ha evidenziato una recidiva del problema accusato al bicipite femorale destro durante la gara con il Carpi. Nei prossimi giorni l'attaccante biancorosso riprenderà le opportune terapie assieme allo staff di Isokinetic Rimini. L'attaccante molto probabilmente salterà il match in casa contro la Reggiana dell'ex Zamparo alla ripresa del campionato.

Domani e sino a sabato i biancorossi lavoreranno la mattina, sempre con sedute a porte chiuse sul rettangolo verde di piazzale del Popolo.