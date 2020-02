Rimini: ubriaco al bar aggredisce baristi e clienti, poi si scaglia contro i poliziotti

Cronaca

Rimini

| 18:47 - 25 Febbraio 2020

Nel pomeriggio di ieri (lunedì 24 febbraio) un 52enne di Agrigento, residente a Rimini, è stato arrestato dalla Polizia. Le ipotesi di reato sono la resistenza a pubblico ufficiale e il danneggiamento aggravato. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti intervenuti sul posto, l'uomo ha seminato lo scompiglio in un bar di via Briolini: ubriaco, pretendeva che gli fosse servito ancora da bere. Al rifiuto, ha iniziato a inveire contro i baristi e gli altri clienti. All'arrivo degli agenti, il 52enne non si è calmato: ha iniziato a insultarli, poi si è scagliato contro di loro con schiaffi, calci e pugni, danneggiando anche l'auto di servizio con un pugno ben assestato. Dagli accertamenti in Questura sono emersi precedenti a carico per l'arrestato, sempre per aggressioni alle forze dell'ordine, risalenti addirittura al 1994.