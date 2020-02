Dalla primavera all'inverno in poche ore: temporali e allerta meteo per forte vento

Attualità

Rimini

| 18:00 - 25 Febbraio 2020

Maltempo in arrivo sul riminese.

Da condizioni primaverili a condizioni invernali in poche ore. Oggi (martedì 25 febbraio) sul riminese si sono registrati valori massimi di temperatura fino a 20 gradi, ma nelle prossime ore l’arrivo di aria più fredda in quota favorirà la presenza di maggior nuvolosità, un calo termico fino a 15 gradi (con valori pomeridiani attorno ai 5 gradi) e soprattutto, intorno all'ora di pranzo, ci saranno rovesci di carattere temporalesco. Tornerà anche la neve, fino ai 500 metri, ma non sono da escludere rovesci di graupel a quote più basse. Dalle 24 di mercoledì 26 febbraio alle 24 di giovedì 27 febbraio è inoltre prevista un'allerta meteo per vento. Come riporta Centro Meteo Emilia Romagna, tra notte e prima parte della mattina si avranno raffiche moderate o localmente forti sulla Romagna da Sud-Ovest, mentre nel corso della mattinata progressiva rotazione da Nord-Ovest. Nella parte successiva della giornata infatti è attesa ventilazione tra il moderato e il forte da Nord-Ovest su gran parte del territorio regionale, con picchi massimi tra i 70 e gli 85 km/h. La ventilazione sud-occidentale mite della mattinata manterrà elevate le temperature notturne e quelle del primo mattino, poi con venti dai quadranti settentrionali ci sarà il calo termico. Tempo in miglioramento già da giovedì.



