Cronaca

Cattolica

| 15:04 - 25 Febbraio 2020

L'uomo è attualmente ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell'Infermi.

E' un 71enne residente a Cattolica il primo contagiato dal Coronavirus in Provincia di Rimini. Si tratta di un uomo che la scorsa domenica è tornato da un viaggio in Romania, la nazione d'origine della moglie. I sintomi che ha accusato sono stati la tosse e il raffreddore: dal pronto soccorso dell'ospedale Cervesi di Cattolica, lunedì, è stato trasferito all'ospedale di Rimini ed è attualmente ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell'Infermi. Le sue condizioni non sarebbero gravi.