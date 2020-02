Primo contagiato da Coronavirus nel riminese: "Non è confermato sia di Morciano", precisa il sindaco Ciotti

Attualità

| 13:15 - 25 Febbraio 2020

Primo contagiato da Coronavirus in Provincia di Rimini.

Sono 283 i contagiati dal Coronavirus in 20 province di Italia. Tra esse anche la Provincia di Rimini. Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di una persona di Morciano di Romagna rientrata dall'estero. Ma il sindaco Giorgio Ciotti, in una nota, spiega: "In merito alle notizie diffuse inerenti l'individuazione di un caso sospetto residente a Morciano si sottolinea che ciò non è confermato. Si sottolinea la necessità di attenersi a notizie ufficiali al fine di non ingenerare inutili e dannosi allarmismi". E' comunque accertata la positività di un soggetto riminese al Coronavirus.