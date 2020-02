Centro Agro Almentare Riminese: "siamo aperti, costante rifornimento di frutta e verdura fresche"

Attualità

| 13:04 - 25 Febbraio 2020

Il CAAR, Centro Agro Alimentare Riminese, informa cittadini e imprese che i servizi di vendita all’ingrosso di frutta e verdura fresche proseguono senza nessun impedimento. Il CAAR rimane aperto tutti i giorni con orari regolari e garantisce l’approvvigionamento quotidiano.

“Come direttore del CAAR - spiega Valter Vannucci - vorrei cercare di placare l’allarmismo che ha portato nelle scorse ore ad una corsa frenetica agli approvvigionamenti alimentari sul nostro territorio. Vogliamo dunque informare tutti i cittadini e le imprese che i servizi di vendita all’ingrosso di frutta e verdura al Centro proseguono senza nessun impedimento, come in tutti i Mercati nazionali. Il Centro Agro Alimentare di Rimini garantisce dunque tutti i giorni frutta e verdura fresche senza alcuna limitazione. Siamo in costante contatto con tutte le autorità preposte, dalla Prefettura, all’Asl, dal ministero alla Regione Emilia Romagna e ci atteniamo alle indicazioni ufficiali. Vogliamo poi sottolineare l’alto livello di controlli di sicurezza alimentare e di qualità dei prodotti da noi commercializzati. Il CAAR garantisce un servizio pubblico importante, che è l’approvvigionamento della frutta e della verdura fresche ai punti vendita di vicinato, ai mercati ambulanti e alle imprese della ristorazione della città e dei territori limitrofi, garantendo al consumatore finale merce buona e fresca ogni giorno”.