Lezione speciale per istruttori cinofili ad Oltremare a Riccione

| 12:13 - 25 Febbraio 2020

Si è tenuta nei giorni scorsi, al parco Oltremare di Riccione, la lezione speciale per dodici partecipanti al corso per istruttori

cinofili di AlfaDog Training Academy di Fano, guidata da Davide Marinelli.



Durante il percorso di formazione dei futuri istruttori cinofili è stata organizzata una giornata di approfondimento sull’addestramento multi-specie. Per questo tipo di esperienza la tappa scelta è stata il Family Experience Park di Riccione: gli staff di addestratori, falconieri e keeper hanno mostrato ai partecipanti tecniche ed esperienze di addestramento che vengono usate quotidianamente per la gestione e la cura degli animali ospitati (delfini, rapaci, wallaby, pappagalli, ecc.).







Il gruppo AlfaDog ha potuto così scoprire da vicino le differenti professionalità di trainer, keeper e falconieri a Oltremare, mettendo a confronto l’applicazione delle tecniche addestrative, con le varie specie animali presenti nel parco.





“Indipendenza, passione, rispetto per il cane e ricerca continua, sono gli elementi fondamentali che caratterizzano da 20 anni il mio lavoro _ racconta l’organizzatore Marinelli _ Tutto questo per garantire la massima qualità dei risultati e la tutela dell’alterità animale. Con questa giornata al parco Oltremare abbiamo voluto far vedere ai partecipanti come, allo stesso modo, gli addestratori di delfini di Oltremare, ma anche falconieri e keeper del parco, mettono passione e rispetto nella cura di altre specie animali, con la stessa ricerca continua e propositiva per garantire il benessere di ogni singolo individuo”.







Uno degli obiettivi di Oltremare e Costa Edutainment è quello di creare attività e progetti educativi, adatti a tutti, che permettano di approfondire la conoscenza delle diverse specie animali. Anche gli incontri con professionisti del settore cinofilo contribuiscono al raggiungimento di questo obiettivo.