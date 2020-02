Orari più flessibili per la biblioteca di Coriano dal 2 marzo

Attualità

Coriano

| 11:07 - 25 Febbraio 2020

Biblioteca di Coriano.

In vista di una prossima riorganizzazione dei servizi e delle attività della biblioteca, a partire dal 2 marzo, gli orari di apertura al pubblico subiranno le seguenti variazioni:



Lunedì 9.00 – 13.00

Martedì 14.00 – 18.00

Mercoledì 14.00 – 19.00

Giovedì 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00

Venerdì 14.00 – 18.00

Sabato 8.30 – 12.30

Domenica Chiuso



La revisione degli orari di apertura e l’estensione al sabato consentirà di poter vivere in modo più flessibile gli spazi e i servizi che questo luogo offre.



Alla riapertura della biblioteca, ricordiamo che al momento è chiusa per rispettare l’ordinanza emanata dalla regione Emilia-Romagna in merito alle precauzioni contro l’estendersi del coronavirus, gli utenti troveranno le nuove postazioni dotate di computer 24 pollici e collegate ad internet, si segnala inoltre che sono stati ripristinati i servizi di wi-fi.



A breve, subito dopo l’ultimazione dei lavori sulla piazza Don Minzoni, verranno avviati gli interventi di riqualificazione della sala polivalente adiacente ai locali della biblioteca, che permetteranno così di poter realizzare attività culturali e di socializzazione anche mediante la collaborazione di realtà associative del terzo settore.







Domenica Spinelli (sindaco di Coriano):”Tutti gli interventi hanno il primario obiettivo di far rivivere un luogo di cultura situato nel centro della città e facilmente accessibile, affinchè possa diventare occasione di socializzazione e aggregazione, scambi intergenerazionali per sperimentare un innovativo e più attuale approccio al piacere della conoscenza.”