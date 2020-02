Coronavirus, slittano le fiere in regione, a Rimini Enada spostata ad aprile

Attualità

| 07:47 - 25 Febbraio 2020

In Emilia-Romagna per tutto marzo non si svolgeranno eventi e manifestazioni fieristiche. Da Piacenza a Rimini, le iniziative saranno spostate e calendarizzate in altri mesi a partire da aprile. Dai vertici delle Fiere di Bologna, Rimini, Parma, Piacenza e Cesena è arrivata, spostando le iniziative in calendario per il mese di marzo, un'unanime autotutela volontaria per proteggere la salute dei visitatori, degli espositori e dei lavoratori degli expo regionali.

Per far fronte alle ricadute economico-finanziarie legate agli spostamenti degli appuntamenti, la Regione ha richiesto ai distretti fieristici di mettere a punto, in tempi brevi, una quantificazione delle perdite e di eventuali impatti, diretti o indiretti, sull'occupazione.

A Rimini rinviata Enada ad aprile o eventualmente a settembre. L'Expo di Cesena riparte con la propria attività con MacFrut che si terrà a Rimini a maggio.