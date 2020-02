Basket D, gli Angels espugnano Fermignano 63-87. Primato consolidato

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 21:14 - 24 Febbraio 2020

La squadra degli Angels.

Continua il cammino dei Dulca Angels che non si ferma neanche in trasferta contro Fermignano (63-87). La partita inizia bene ma poi i padroni di casa aumentano la fisicità e gli Angels vanno in difficoltà sbagliando molti tiri contrastati in attacco mentre nella metà difensiva qualche disattenzione fa subire qualche canestro di troppo e il primo quarto finisce 21-19.

Prese le misure al metro arbitrale anche i gialloblu alzano la fisicità e con palloni recuperati e rimbalzi offensivi consentono il sorpasso ma soprattutto tengono gli ospiti a 12 punti nel quarto e si vola sul 33-44. Il terzo quarto inizia con i padroni di casa che provano a ridurre la distanza ma i ragazzi di coach Badioli tengono e ripartono a macinare punti. A fine terzo quarto il tabellone dice 46-66 e la partita sembra finita.

Al contrario dell'andata Fermignano mostra una grande caparbietà e anche nell'ultimo quarto gli Angels devono tenere alta l'attenzione soprattutto perché un ispirato Dzhio ogni volta che alza la mano fa canestro. Gli ultimi minuti sono gestiti molto bene dai gialloblu con tutti gli under in campo ma a tutti rimarrà nella mente il canestro in gancio-cielo da metà campo sulla sirena dei 24" di Faccenda. Gli Angels mantengono la testa del girone e scenderanno in campo sabato 29 febbraio al Pala SGR ore 21.00 contro Urbania.



Il tabellino



Metauro Basket Academy - Dulca Santarcangelo 63-87



MBA: Vona, Pagliaro 10, Dorighi 8, Sternativo, Bernardini 1, Facenda 6, Sperandio 3, Rossi 2, Dziho 27, Giampaoli 6, Vignaroli. All. Falcone

Santarcangelo: Frigoli 25, Gamberini 14, Mazza 2, Chiari 4, Andreani, Sacchetti 6, Vandi 3, Guziur 6, Buzzone 4, Delvecchio 23, Tamburini. All. Badioli.

Arbitri: Mengucci e De Rosa

Parziali: 21-19, 33-44, 46-66, 63-87.