San Gregorio 2020: Fiera 'congelata' fino al 1° marzo prossimo per coronavirus

Attualità

Morciano

| 18:47 - 24 Febbraio 2020

Fiera di San Gregorio a Morciano di Romagna.

A seguito della riunione tenutasi in Prefettura di Rimini e vista l'ordinanza del presidente della Regione Emilia-Romagna unitamente al Ministro della salute il sindaco di Morciano di Romagna ha disposto la sospensione delle attività preparatorie relative alla Fiera di San Gregorio ed il divieto di stazionamento di mezzi quali caravan, roulotte o quant'altro per i titolari delle attrazioni del parco divertimenti e commercianti su aree pubbliche nelle aree previste per la protezione civile. Le determinazioni in merito alla Fiera di San Gregorio verranno assunte sulla base delle eventuali ulteriori determinazioni degli organi regionali e nazionali con riferimento al periodo successivo al 1/3/2020.