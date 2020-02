Attualità

Rimini

| 17:42 - 24 Febbraio 2020

Rinviata al Working Tourism.

A seguito dell'Ordinanza 1-2020 con cui la Regione Emilia-Romagna ha sospeso manifestazioni ed eventi di qualsiasi tipo, nonché ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, allo scopo di evitare il diffondersi del Coronavirus, è rinviata all'11 marzo l'iniziativa Working in Tourism, la Borsa delle professioni turistiche, prevista a Rimini per venerdì 27 febbraio.

Per informazioni: Cescot Lavoro Rimini, Via Clementini 21, tel. 0541 441911, barbara@cescot-rimini.com