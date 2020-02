In preda al delirio blocca le macchine, le danneggia e minaccia i conducenti con un coltello: in manette 42enne

Cronaca

15:19 - 24 Febbraio 2020

Ha seminato il panico in via Marecchiese durante quello che sarebbe stato un tranquillo pomeriggio domenicale: un 42enne di origine milanesi, residente a Monza, senza uno spiegabile motivo, armato di un coltello e di una bottiglia di vetro, ha minacciato per strada alcuni residenti della zona, creando disagio e terrorizzando i bambini che assistevano al suo delirio.

L’uomo ha bloccato, a più riprese, quattro autovetture in transito sulla via Marecchiese, all’altezza del civico 51, danneggiandole con il coltello e la bottiglia, offendendo e minacciando di morte i conducenti delle auto.

Questi, rendendosi conto della pericolosità dell’uomo e del suo stato di alterazione, sono riusciti a difendersi chiudendosi nell’abitacolo delle proprie auto. Immediatamente è giunta sul posto la polizia, l’uomo ha cercato di fuggire in via Bruni tentando di nascondersi all’interno di un cortile condominiale, dove poi è stato sorpreso nascosto dietro una siepe.

Il 42enne, nell’estremo tentativo di guadagnarsi la fuga, ha estratto il coltello dalla tasca per minacciare e offendere gli agenti.

Con non poca difficoltà, l’uomo è stato disarmato e ammanettato. Da ulteriori accertamenti, è emerso che sul suo capo pendano numerosi precedenti di polizia per rapina, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di droga ai fini di spaccio, detenzione abusiva di armi e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ora si trova in carcere a Rimini.