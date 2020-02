Dm apre un nuovo store a Rimini, inaugurazione giovedì 27 febbraio

| 14:47 - 24 Febbraio 2020

Dm, la più grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa, inaugura il nuovo store giovedì 27 febbraio 2020 a Rimini. Presente per il taglio del nastro inaugurale alle 10:30 anche Hubert Krabichler Ceo di dm drogerie markt Italia, Benjamin Schneider, Direttore Marketing e Acquisti, Vittoria Vetturino, Head of communication e Francesco Gargiulo, Direttore vendite e Hr.



Per l’occasione è inoltre prevista una degustazione di prodotti della linea biologica a marchio proprio dmBio, oltre che uno sconto del 20% sull’intero acquisto, valido fino a domenica 1 marzo.



Il nuovo punto vendita di Rimini, il primo in Romagna e il quarto della regione, rientra in un ampio progetto di espansione di dm che prevede numerose altre aperture.



Il nuovo store, con circa 300 mq di spazio vendita, impiega sei addetti alle vendite e opera con orario continuato da lunedì a domenica dalle 9:00 alle 20:00.

Il punto vendita di Rimini propone l’assortimento di oltre 14.000 referenze che già contraddistingue gli altri drugstore dm, tra cui prodotti per la bellezza e il benessere della persona, con un’attenzione particolare a quelli naturali e salutistici, come alimenti bio, integratori alimentari e cosmetici naturali certificati. L’offerta si completa con articoli per l’infanzia, la casa e il pet care. Accanto ai prodotti dei migliori marchi, l’offerta include più di 4.000 articoli di oltre 30 marche di proprietà, apprezzate in tutta Europa.