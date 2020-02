Musica, allegria alla prima giornata di ColorCoriandolo, ma l'evento della seconda giornata è sospeso

Attualità

14:46 - 24 Febbraio 2020

Color Coriandolo a rimini domenica 23 febbraio.

Si è svolta domenica 23 febbraio 2020, la prima giornata di ColorCoriandolo: il tradizionale appuntamento del Comune di Rimini con il Carnevale.



L’evento, organizzato da Made Officina Creativa, con la collaborazione di Radio Bruno, Altarimini e Confartigianato Imprese Rimini, giunto alla diciannovesima edizione, ha regalato al pubblico presente un pomeriggio di allegria, divertimento e buona musica.



Per le vie del Centro storico di Rimini, la colorata Brass Band ha guidato, in una simpatica parata musicale, grandi e bambini intonando e improvvisando melodie coinvolgenti e gioiose.



In Piazza Cavour, a donare sorrisi ai più piccoli ci ha pensato Madame Truccabimbi con i suoi colori e la sua arte. Una splendida giornata in compagnia dell’immancabile giostra francese in Piazza Cavour che ha fatto da cornice ad una prima grande giornata di festa.









EVENTO ANNULLATO CAUSA CORONAVIRUS

A seguito dell’ordinanza emessa dal Ministro della Salute di Intesa con il Presidente dell’Emilia-Romagna allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Emilia Romagna, il secondo appuntamento di ColorCoriandolo XIX e previsto per martedì 25 febbraio 2020 presso Piazza Cavour, Rimini è stato sospeso.