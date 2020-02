Sorpreso nel parcheggio della discoteca con dosi di Ketamina e pastiglie di Mdma, nei guai 27enne

Cronaca

Rimini

| 12:55 - 24 Febbraio 2020

Un controllo dei Carabinieri di Rimini.

Domenica pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti R.G., un 27enne originario della Provincia di Mantova.



I Carabinieri sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni al 112 relative alla presenza di un giovane che si aggirava con fare sospetto nel parcheggio di una discoteca. E' stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di19 pastiglie di ecstasy e un involucro contenente 7 dosi di Ketamina, dal peso complessivo di circa 5 grammi.



L'arresto del 27enne è stato convalidato; in attesa del processo, il prossimo 23 marzo, è tornato in libertà.