Podismo, Misano Gp Run invasa dai campioni, sul podio Vasyl Matviychuk con 29'24''

Sport

Misano Adriatico

| 12:16 - 24 Febbraio 2020

Atleti pronti per partire - Foto Marzio Biondi.

Grande sucesso per la Misano Gp Run che si è corsa domenica 23 febbraio all'interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli. 1300 atleti competitivi, un record di partecipanti riservato a poche competizioni in Italia. Sono stati altri 1000 gli atleti che hanno partecipato alla gara non competitiva di 8 km.

La competitiva, su 10 km, ha avuto una lista partenti stellare, con qualità alitissima. Presenti i primatisti italiani, olimpionici e anche Angela Matteli, campionessa del mondo di corsa in montagna, in Argentina. Purtroppo un infortunio durante il riscaldamento le ha precluso la gara. Il vincitore è l'ucraino Vasyl Matviychuk, 38 anni, che ha messo tutti in fila con il tempo record del percorso 29'24''. Altri 7 atleti hanno corso sotto i 30 minuti, mai successo in Italia, e 40 atleti sotto i 33 minuti. Prima donna al traguardo Francesca Bertoni, primatista italiana tremila siepi, atleta dell’aeronautica militare modenese che ha corso in 34’e 21”. Da segnalare i 2 giovanissimi beniamini di casa, Alessio Crociani il forte triatleta del TTR che come podista corre con la squadra Riccione podismo, si è classificato 8° assoluto con il tempo di 30’ e 14”, mentre la sua compagna Asia Mercatelli anch’essa forte Triatleta portacolori di Riccione Podismo ha corso in 36’e 33” classificandosi 3 assoluta.

Il presidente di Misano Podismo Andrea Bagli ringrazia tutti i volontari che si sono impegnati per due giorni chiusi dentro l’autodromo, per preparare il regolare svolgimento della gara.