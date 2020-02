Attualità

Emilia Romagna

24 Febbraio 2020

Sette nuovi casi positivi al coronavirus in Emilia Romagna, sale quindi a 16 il numero delle persone coinvolte in regione. Cinque a Piacenza, di cui 4 cittadini lodigiani, e due persone della provincia di Parma che si erano recate a Codogno. Questi ultimi si trovano in ospedale a Parma in buone condizioni. Tutti questi casi sono riconducibili al focolaio lombardo.