Scomparsa del professor Dino Amadori, il cordoglio dell'Ausl Romagna

| 10:32 - 24 Febbraio 2020

Dino Amadori presidente Ior.

L'Ausl Romagna esprime cordoglio per la scomparsa del Professor Dino Amadori, non solo come presidente Ior e come fautore dell'Irst di Meldola ma anche come uomo di grande valore umano e professionale.





Di seguito la nota stampa dell'Ausl Romagna



Con la scomparsa del Professor Dino Amadori la Romagna, ma non solo, perde un pioniere della lotta contro il cancro e un uomo di grande valore.



Il suo impegno è andato ben al di là della professione, interpretata nel segno dell’ascolto e di una rara capacità di alimentare sempre la speranza, sconfinando nel contesto sociale, attraverso un impegno costante e prezioso che ha trovato la massima espressione nella straordinaria “invenzione” dell’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior), per non citare le iniziative umanitarie nei Paesi Africani.



Dino Amadori ha assicurato, nel corso di tutti questi anni, un contributo fondamentale allo sviluppo della sanità di questo territorio, che ha avuto coronamento nella realizzazione dell’IRST di Meldola, e sempre attraverso un confronto leale e cotruttivo.



Con un sentimento di sgomento e dolore ci uniamo alle preghiere dei famigliari.