| 10:25 - 24 Febbraio 2020

Oggetti e droga sequestrati allo spacciatore.

Un 25enne albanese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti a Cattolica. E' stato trovato in possesso di cocaina già pronta per essere spacciata. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 10 grammi di cocaina e 300 euro, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio.