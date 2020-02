Coronavirus, sospese le udienze nei tribunali di Piacenza e Rimini

Attualità

Rimini

| 10:13 - 24 Febbraio 2020

Tribunale di Rimini.

Udienze ordinarie sospese nei tribunali di Piacenza e Rimini. È la situazione, in via di evoluzione, della giustizia in Emilia-Romagna all'indomani dell'ordinanza della Regione sulle misure per evitare diffusione del coronavirus. Potrebbe creare problemi invece la decisione, a quanto risulta, di interrompere i trasferimenti dei detenuti da parte della polizia penitenziaria dalle carceri ai palazzi di giustizia. A Rimini non ci saranno le udienze ordinarie e accesso ai locali, "esclusivamente per attività urgenti ed indifferibili, nonché per il deposito di atti in scadenza".