Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:55 - 24 Febbraio 2020

Mezzi parcheggiati sulla ciclabile.

Ancora parcheggi selvaggi a danno delle piste ciclabili. In questo caso ci troviamo sulla ciclabile della Santarcangiolese. Il lettore segnala alla nostra redazione la presenza addirittura di un autoarticolato. I mezzi, parcheggiati arbitrariamente, non consentono la fruizione della porzione di strada.





