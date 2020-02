Volley B2 femminile, l'Emanuel infila il tris di sconfitte: 3-2 in casa della Persicetana

Sport

Rimini

08:57 - 24 Febbraio 2020

Sconfitta al tie break per l'Emanuel Riviera Volley.

Terza sconfitta di fila per l’Emanuel Riviera Rimini, questa volta in trasferta contro la Calanca Persiceto per 3-3. L’approccio al match non è dei migliori tanto che la squadra di Caliendo (assente D’Emilio) cede i primi due set per 25-20 (ben 15 errori solo nel primo parziale). Poi la squadra cresce e soprattutto commettono meno errori e arriva il 2-2 (25-20 entrambi i set). Tie break equilibrato in cui l’Emanuel sbaglia rispettivamente un contrasto a muro , un attacco al centro ed una ricezione lasciando il successo nelle mani della squadra avversaria (15-13). Buona la prova di Leonardi (22 punti) mentre Morolli schierata in posto 4 è andata in doppia cifra. Ora l’Emanuel è al terzo posto con 33 punti alle spalle della coppia Forli-Faenza mentre alle sue spalle troviamo Jesi e Ponte Felcino (32).



Il tabellino

CALANCA PERSICETO : Bagnoli 22, Redolfi, Fracassetti 2, Neri, Zecca, Mendola 11, Sarego 21, Lopez 7, Natalizia 2, Arbizzani 10, Muraca (libero). All.: Ardizzoni.

EMANUEL RIMINI: Leonardi 22, Ricci 16, Orsi 11, Catalano 1, Semprini 1, Fiscaletti 2, Benvenuti 9, Ariano, Morolli 10, Jelenkovich (libero). N.e. D'Emilio. All.: Caliendo.

ARBITRI : Panara e Fibbi.

PARZIALI: 25-20, 25-20, 20-25, 20-25, 15 - 13 .