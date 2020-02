Ciclismo, la Nove Colli cambia il percorso per maggiore sicurezza dei partecipanti

Sport

Emilia Romagna

| 07:18 - 24 Febbraio 2020

In vista dell’edizione numero 50 in programma il prossimo 24 maggio, la Nove Colli cambia leggermente i suoi percorsi per permettere a tutti i 12.000 partecipanti di percorrere con maggiore sicurezza gli ultimi chilometri della Granfondo.



La prima modifica riguarda esclusivamente il percorso lungo.



Una volta superato il Passo delle Siepi, procedendo verso il colle del Gorolo, non si attraverserà più la località Ponte Uso, eliminando così il doppio senso di marcia, ma si procederà attraverso Ginestreto fino al ricongiungimento con il consueto percorso nei pressi di Masrola.



La seconda variazione invece riguarda entrambi i percorsi, negli ultimi chilometri verso il ritorno dei clcloamatori a Cesenatico.



Superata località San’Angelo, il nuovo itinerario prevede il passaggio nel centro di Sala e la percorrenza di Via Canale Bonificazione prima di rientrare sul percorso originario in direzione Cesenatico.



La lunghezza chilometrica del percorso medio rimarrà invariata, mentre risulta così accorciato di 1.9 chilometri il percorso lungo.



Le modifiche sono dovute principalmente all’aggiornamento della viabilità delle strade percorse, lasciando però intatti i punti storici della manifestazione e assicurando ancora maggiore sicurezza a tutti i partecipanti.



Tutti i percorsi aggiornati, con i punti di interesse sono consultabili sul sito Nove Colli