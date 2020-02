Coronavirus, a Riccione riunione della Giunta per fare il punto

Attualità

Riccione

| 07:03 - 24 Febbraio 2020

Sindaco di Riccione Renata Tosi.

Alla luce del comunicato di Agenzia di informazione e comunicazione della Regione Emilia Romagna, comunicata via posta certificata alle 17.30 di domenica pomeriggio ed indirizzata al sindaco del Comune di Riccione, Renata Tosi, è stata convocata una riunione della Giunta comunale sul corona - virus. “Il primo obiettivo è quello di tranquillizzare i cittadini - ha detto il sindaco Tosi - e prepararsi ad adottare tutte le misure di prevenzione a tutela della salute pubblica sul territorio riccionese. Abbiamo infatti comunicato le decisioni contenute nel comunicato della Regione alle istituzioni scolastiche, ricordando che tutte le scuole di ogni ordine e grado compreso gli asili nido saranno chiuse da lunedì 24 febbraio fino al primo marzo. Per quanto riguarda le manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e dei concorsi, insieme con i colleghi di Giunta abbiamo individuato quelle che saranno interessate dalla chiusura o di sospensione delle attività. Lunedì durante la riunione in prefettura a Rimini prevista per le 12 verranno quindi prese ulteriori decisioni. Vorrei comunque rassicurare i cittadini di Riccione, si tratta di soluzioni precauzionali, non abbiamo un livello di allarme tale da giustificare la presa d’assalto dei supermercati o ricorso eccessivo al Pronto soccorso o presidi medici. L’informazione resta l’arma più importante in casi come questi quindi appena l’ordinanza vera e proprio della Regione sarà perfezionata provvederemo a pubblicarla sul sito del Comune, dove intanto abbiamo postato il comunicato stampa dell’agenzia regionale. Le autorità hanno infatti diffuso un numero verde regionale 800462340 se si ha febbre o tosse e se si è tornato dalla Cina anche indirettamente da meno di 14 giorni”.



Intanto, il Comune di Riccione sta valutando la chiusura per una settimana della Biblioteca comunale, del Museo del Territorio, la sospensione delle serate teatrali dello Spazio Tondelli. Per quanto riguarda i momenti di aggregazione come convegni, incontri di associazioni in enti sportivi o associazioni direttamente organizzati dal Comune, questi verranno sospesi per una settimana. Così verranno sospesi per una settimana anche gli eventi PlayHall ulteriori decisioni verranno prese lunedì durante la riunione in Prefettura. Tutti gli uffici pubblici restano aperti.