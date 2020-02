Ad "Amore Criminale" su Rai 3 la triste storia di Guerrina Piscaglia

Attualità

Novafeltria

| 22:24 - 23 Febbraio 2020

Il marito di Guerrina Mirko Alessandrini, un frame tratto dalla trasmissione "Amre Criminale.

Domenica 23 febbraio la trasmissione di Rai 3 "Amore Criminale" ha raccontato una storia nell'entroterra di Rimini, quella tristemente nota di Guerrina Piscaglia, originaria di Novafeltria; mamma e moglie di cinquant'anni, che viveva a Cà Raffaello di Badia Tedalda, un piccolo frazione in provincia di Arezzo. Da tutti veniva descritta, racconta il programma, come una donna schiva e triste, solitaria e poco socievole, mentre Mirco, il marito, è un uomo semplice, disoccupato da tempo, dedito all'abuso di alcol da tanti anni. La nascita di un figlio con problemi di salute e la morte di un secondo figlio segnarono in modo profondo le loro vite tanto che, le incomprensioni e le difficoltà economiche che sopraggiunsero con gli anni, trasformarono il loro matrimonio.



A sconvolgere la monotonia del piccolo paesino e della vita di Guerrina fu l'arrivo di Padre Graziano, il nuovo parroco del paese. Guerrina si innamorò, forse pensò di poter cambiare la propria vita a fianco di Graziano. Ma le cose non andarono così. Guerrina scomparve nel nulla, il suo corpo non è mai stato ritrovato. Il sacerdote è stato condannato per omicidio e distruzione di cadavere.