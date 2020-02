Basket B, Albergatore Pro trafitta a Giulianova: fatale il terzo periodo (80-64)

Sport

Rimini

| 21:34 - 23 Febbraio 2020

Albergatore Pro.





Seconda sconfitta di fila per Albergatore Pro: dopo Fabriano stop a Giulianova (80-64) causato da un terzo quarto negativo (23-5) che ha compromesso l'esito del match (61-45 al 30′). Negli ultimi dieci minuti gli abruzzesi mantengono i 16 punti di vantaggio, chiudendo avanti 80-64. Quattro giocatori in doppia cifra per la squadra abruzzede, Markus top scorer con 22. punti In casa Rimini in tre chiudono a quota 13: Luca e Francesco Bedetti, e Rinaldi. Ora in classifica troviao in testa a quota 36 Cento e Fabriano, a 32 Tigers cesena e Albergatore Pro, a 30 Piacenza.



Il tabellino



Giulianova Basket – Albergatore Pro 80-64

GIULIANOVA BASKET: Hidalgo 16, Piccoli 6, Sebastianelli 6, Cianella ne, Alessandrini ne, Cardellini 2, Markus 22, Piccone 14, Gobbato 14, Recchiuti ne.



ALBERGATORE PRO: L. Bedetti 13, Rivali 7, Simoncelli ne, Broglia 9, Pesaresi, F. Bedetti 13, Rinaldi 13, Ramilli 2, Ambrosin 4, Moffa 3, Vandi ne, Chiari ne.



PARZIALI: 19-22, 19-18 (38-49), 23-5 (61-45), 19-19 (80-64).