Coronavirus: Bellaria Calcio, Bellaria Basket e Dinamo Volley sospendono tutta l'attività

Sport

Bellaria Igea Marina

| 20:44 - 23 Febbraio 2020

Calcio, basket e volley anche a Bellaria sono sospesi per una settimana.

Le società sportive Bellaria Calcio, Bellaria Basket e Dinamo Volley comunicano ai propri tesserati e alle rispettive famiglie che l'ttività per la settimana fino a domenica 1 marzo è sospesa. Questo in rispetto all’ordinanza della Regione Emilia Romagna firmata dal presidente, Stefano Bonaccini, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza che prevede una serie di misure adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus e che saranno valide fino al prossimo 1 marzo compreso. Si tratta dello stop delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido, Università, di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e dei concorsi.