Meteo Rimini: lunedì con temperature miti, poi il tempo peggiora

| 19:32 - 23 Febbraio 2020

Foto Stefano Giacomini.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 23/02/2020 ore 18:30



Lunedì 24 Febbraio



Stato del cielo: sereno, possibili foschie dal mare in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, minime comprese tra +4°C e +6°C, massime comprese tra +15°C e +19°C.

Venti: deboli Sud-Ovest su Appennino e zone interne, deboli da Sud-Est in costa.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 25 Febbraio



Stato del cielo: parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento nei valori minimi, compresi tra +6°C e +8°C, in lieve flessione nei valori massimi, compresi tra +14°C e +17°C.

Venti: deboli/moderati da Sud-Ovest.

Mare: calmo o poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 26 Febbraio



Stato del cielo: Coperto o molto nuvoloso.

Precipitazioni: media probabilità (50-60%) di rovesci nella seconda parte di giornata.

Temperature: stazionarie, minime comprese tra +7°C e +9°C, massime comprese tra +13°C e +16°C.

Venti: deboli/moderati da Ovest/Nord-Ovest.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: nel proseguo della settimana temperature in calo, con rientro attorno nella media del periodo. Precipitazioni scarse.

