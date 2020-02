Calcio D, il Cattolica cala il settebello: Morga manda ko la Sangiustese (1-0)

Sport

Cattolica

| 17:26 - 23 Febbraio 2020

Una fase di gioco (da pag fb Sangiustese).

Al Calbi il Cattolica piega anche la Sangiustese, squadra sempre più in crisi, centrando il settimo risultato utile di fila. Al 21' la rete partita giallorossa: cross dalla destra di Croci che vince un contrasto e serve al centro per l’esperto Morga che al primo tentativo si posiziona bene e fa centro, portando in vantaggio i romagnoli. Al 39' una punizione di De Cerchio costringe Guido Piai al corner. Nerlla ripresa al 2' incornata di Scognamiglio centrale; al 7' vince un rimpallo al limite dell’area Buonaventura, ma la sua conclusione si perde sul fondo. Al 12’ due buone incursioni di De Cerchio mettono in apprensione la difesa di casa; al 21' traversa interna di Cannoni e il portiere ospite Raccio riesce a recuperare la sfera. Al 29’ ancora Cannoni pericoloso. spezza l’assedio e trova un angolo. Al 33' in contropiede il Cattolica sfiora il raddoppio con Battistini che calcia fuori. Poi tocca al 35' a Notariale con un tiro piazzato. Al 46' viene espulso l'ex Santarcangelo Fabbri.



Cattolica – Sangiustese 1-0



CATTOLICA: Guido Piai, Croci, Ferrario (28’ pt Pasquini), Gaiola, Ferraro, Bajic, Okoli (20’ st Stallone), Cannoni, Morga (9’ st Gasperoni), Merlonghi (30’ st Battistini), Notariale. A disposizione: Aglietti, Drudi, Abouzziane, Nsingi, Terenzi. All. Cascione.



SANGIUSTESE (4-3-1-2): Raccio, Zannini, Fabbri, Proesmans (32’ st Palumbo), Patrizi, Scognamiglio, Romano (27’ st Bardeggia), Guadagno (40’ st Palladini Alessio), De Cerchio (15’ st Esposito), Buonaventura, Pandolfi (24’ st Pomiro). A disp. Chiodini, Siciliano, Bambozzi, Ercoli. All. Roscioli.



ARBITRO: Colaninno di Nola (Fratello di Latina e Starnini di Viterbo)



RETI: 21’ pt Morga



NOTE: corner 1-6; espulso Fabbri al 46’ st; ammoniti Pandolfi, Guido Piai e Pasquini; recupero 2’.