VIDEO: Incidente sulla pista di motocross: giovane trasportato via in elisoccorso

Cronaca

Novafeltria

| 17:19 - 23 Febbraio 2020

Ha perso il controllo della propria moto da cross, una Ktm 125, ed è finito rovinosamente a terra. Ora un 30enne di Sarsina, M.O. le sue iniziali, è ricoverato in serie condizioni all'ospedale "Bufalini" di Cesena, a seguito di trasporto con l'elisoccorso. L’incidente si è verificato verso le 16 di domenica 23 febbraio nel circuito che si trova in località La Cantina, in via Uffogliano, vicino a Secchiano di Novafeltria. In quel momento il 30enne stava percorrendo il circuito in sella alla propria motocicletta in un raduno di motocross. Ad un tratto, per ragioni ancora da chiarire, il giovane ha perso il controllo della due ruote finendo rovinosamente al suolo. Subito è scattata la macchina dei soccorsi, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza della Croce Verdi di Novafeltria, l'automedica e l’elisoccorso. Dopo essere stato preso in carico dai sanitari, il motociclista è stato caricato sull’elicottero e portato all'ospedale di Cesena. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per tutti i rilievi di rito.