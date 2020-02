Calcio D, solo un pari per la Savignanese nel derby con la Sammaurese: 1-1

Sport

Savignano sul rubicone

| 16:37 - 23 Febbraio 2020

Mirco Spighi (in maglia blu) a segno per la Savignanese. Foto Roberto Magnani.

Finisce in parità 1-1 il derby tra Savignanese e e Sammaurese. Dopo una buona chance, terminata alta, di Jassey, giunge all'8' il vantaggio ospit firmato da Scarponi su rigore concesso per un fallo di mano di Brighi in area. I gialloblù cercano un'immediata reazione e la trovano. Prima una mischia in area rivale viene liberata, poi Longobardi non arriva di poco sul cross di Guidi e, due minuti più tardi, c'è il pareggio firmato da Spighi, abile a stoppare di petto il traversone di Jassey e infilare la palla in porta di destro.

La Savignanese prende il comando delle operazioni, si lancia in avanti e fioccano le iniziative. Al 26' Spighi lancia Brighi, che calcia debolmente; al 35' invece Riccardo Manuzzi si libera con un gioco di prestigio, tuttavia la palla attraversa tutta l'area senza trovare un compagno. Passano 60 secondi e Jassey ha la chance per il sorpasso: solo davanti al portiere della Sammaurese il nostro numero 11 lo scavalca con un pallonetto, ma il pallone termina alto di pochissimo.

Nella ripresa i ragazzi di Mastronicola insistono e alzano il ritmo con la vivacità di Jassey, autore di un palo pericolosissimo al 78', Manuzzi Riccardo, Longobardi (poi sostituito dal sempre propositivo Peluso) e Bernardi, ma gli avversari reggono bene l'urto e si salvano in ogni circostanza.





Savignanese - Sammaurese 1-1



SAVIGNANESE: Pazzini, Guidi (77' Manuzzi F), Colo, Brighi, Longobardi (80' Peluso), Jassey, Rossi, Giacobbi, Bernardi, Spighi (62' Turci), Manuzzi R.

A disp: Mordenti, Battistini, Tamagnini, Peluso, Mantovani, Lombardi, Scarponi, Manuzzi F., Turci.

All. Mastronicola.

SAMMAURESE: Baldassarri, Merciari, Mingucci (65' Gurini), Brighi, Santoni, Lombardi N, Lombardi L (88' Solla), Scarponi, Diop (61' Costantini), Pieri, Afri.

A disp: Ramenghi, Palmese, Deniku, Solla, Gjorretaj, Gurini, Costantini, Noschese, Cordella.

All. Protti.



ARBITRO: Luongo di Napoli (Assistenti: Portella di Frattamaggiore e De Santis di Avezzano).

RETI: 8' rig Scarponi, 17' Spighi

NOTE: ammonito Bernardi.