Boccette, campionato italiano Master: per Daniele Ricci percorso netto e primo posto ipotecato

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:23 - 23 Febbraio 2020

Il campione italiano Daniele Ricci premiato dal dirigente massese Giorgio Tavalazzi.

Alla polisportiva massese di Massa Lombarda si è disputata la seconda tappa del campionato italiano master boccette che coinvolge i migliori sedici giocatori in un girone all’italiana in cui ognuno disputa quindici incontri; il bellariese Daniele Ricci, campione in carica e già primo in classifica con undici punti appaiato ad Alberto Andruccioli dopo la prima tappa di Bergamo, ribadisce la sua superiorità vincendo tutti e cinque gli incontri disputati, conquista ben quindici punti (record) e allunga perentoriamente nella classifica generale che capeggia ora dopo i primi dieci incontri dall’alto dei suoi ventisei punti.

Inseguono distanziati di sei punti il campionissimo forlivese Iuri Minoccheri ed il neo master Alberto Andruccioli di Cattolica; ancor più sotto con 16 punti ci sono il forlivese Angelo Corbetta ed il perugino Alessandro Nadery e con quattordici Luca Molduzzi di Ravenna. Deludente prestazione di Vallentino Cristofori di Massa Lombarda che guadagna solo quattro punti e finisce staccatissimo dai primi con soli tredici punti. Nella prossima tappa a Fermo il 18 maggio si disputeranno gli ultimi cinque incontri e si stilerà la classifica finale che seleziona i migliori sette per la disputa della poule finale per il tricolore.