Basket C Silver, nel caldo finale la Santarcangiolese si arrende alla capolista 61-66

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:31 - 23 Febbraio 2020

La squadra della Santarcangiolese.

Partita dall'andamento schizofrenico quella che si è giocata al Pala Sgr tra Santarcangiolese e la capolista Francesco Francia, e comunque risolta solo nell'ultimo minuto di gioco a favore degli emiliani (61-66).



Primo quarto che comincia con i padroni di casa a mordere in difesa costringendo gli ospiti a conclusioni difficili e contestate, mentre i gialloblù con un Nervegna in grande spolvero vanno avanti 19 a 12.

Secondo quarto con Santarcangelo che scappa ancora grazie ad un'altra tripla di Nervegna e al canestro più fallo (non convertito) di Adeosun sul 24-12. Coach Cavicchi è costretto al timeout i suoi giocatori reagiscoNo alla grande con Degregori e Vivarelli. Raffaelli la imbuca DUE volte da tre punti ma Francesco Francia rimonta ancora e sono solo 5 i punti di vantaggio per i padroni di casa all'intervallo sul 34-29.

Terzo quarto che mostra in campo due squadre completamente diverse con Francesco Francia che difende forte e obbliga Santarcangelo a diversi tiri forzati oltre l'arco. Degregori è sempre più protagonista e con un parziale di 22-6 Fidenza si porta avanti 51 a 40 al trentesimo.

Ultimo quarto che vede la reazione di Santarcangelo che grazie alla zona e le palle recuperate confeziona un parziale di 12 a 0 e si porta avanti 52 a 51 al 5'. Oltre all'ottima difesa di squadra l' attacco con Fornaciari, Raffaelli e Fusco torna a segnare con continuità facendo vacillare la capolista. Bonaiuti però con una bomba suona la carica per i suoi seguito dall'ottimo Righi. Così si arriva al finale deciso solo nell'ultimo minuto grazie ad un Guazzaloca glaciale dalla lunetta, che porta avanti gli ospiti di due punti mentre Santarcangelo dall'altra parte prima sbaglia con Fornaciari da tre punti poi, sul rimbalzo offensivo conquistato da Fusco perde palla complice anche l'ottima difesa di Degregori su Zannoni. Bonaiuti fa 2 su 2 in lunetta e porta avanti i suoi di 4 punti ad una ventina di secondi dal termine. Zannoni dopo il timeout segna in un secondo l'appoggio del -2 ma i liberi di Bavieri a 16 secondi dal termine chiudono di fatto la contesa. Punteggio finale 61 a 66.



Prossimo impegno per la Santarcangiolese a Castelfranco Emilia domenica 1 marzo.



Il tabellino



Santarcangiolese - Francesco Francia 61-66



Santarcangiolese: Zannoni 7, Nervegna 10, Fusco 8, Adeosun 4, Dini 4, Raffaelli 18, Fornaciari 10, Dimonte, Malatesta ne Sirri ne. All. Evangelisti.



Francesco Francia: Guazzaloca 6, Degregori 15, Bavieri 6, Righi 10, Ramini 4, Bonaiuti 9, Tubertini 4, Vivarelli 13, Masina, Bosi ne, Bianchini ne. All. Cavicchi.



Arbitri: Femminella, Boccia