Calcio Promozione: Evaristi trascina il Pietracuta, doppietta sul campo del Reno (1-2)

Sport

Pietracuta di San Leo

| 16:20 - 23 Febbraio 2020

Marco Evaristi, uomo partita di Reno - Pietracuta.

Reno - Pietracuta 1-2



RENO: Casadei, Giorgini, Acquaviva, Buonavoglia, Baldi, Mingozzi, Taddei, Bottini, Sow, Frati, Bandini.

In panchina: Stella, Zennarol, Francisconi, Rava, Focaccia, Antonellini, Fancello, Xexa, Scoglio.

All. Ragazzini.

PIETRACUTA: Balducci, Fabbri Fed., Mularoni, Tosi, Lessi, Masini, Tadzhybayev (70' Fabbri D.), Fabbri Fr., Fratti, Evaristi, Golinucci (75' Bruma).

In panchina: Leardini, El Haloui, Faeti, Alessandrini, Tommasini F.R., Satalino, Bruma, Fabbri A.

All. Fregnani.



ARBITRO: Andreoli di Bologna (Assistenti: Spani e Xhafa di Ravenna).

RETI: 31' rig.Sow, 46' e 76' Evaristi.

NOTE: espulsi Bandini all'80' e Frati al 90'.



SANT'ALBERTO. Vittoria in rimonta per il Pietracuta, che torna a sorridere dopo due sconfitte consecutive. Partita spigolosa che al 20' vede Bandini pericoloso dal limite dell'area, il veterano Claudio Balducci respinge, tap-in di Taddei alto sopra la traversa. Al 30' contatto Lessi-Sow in area del Pietracuta, l'arbitro lascia proseguire, ma è Masini ad atterrare Bandini. Dagli undici metri Sow trasforma calciando alla destra del portiere. Il Pietracuta reagisce e impegna Casadei con un tiro da fuori area di Golinucci. Nella ripresa sale in cattedra il 2000 Marco Evaristi. Al 46' Acquaviva sbaglia a controllare un pallone, l'ex San Marino ne approfitta per calciare di potenza di sinistro. Nulla da fare per Casadei. Il gol rinvigorisce il Pietracuta che spinge per la vittoria, trovando il raddoppio al 76': Fratti ruba palla sulla sinistra e serve a rimorchio Evaristi, che infila Casadei. Finale teso con il Reno che rimane in nove e Fratti che sfiora il tris.