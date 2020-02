Calcio Promozione: il Bellaria Igea Marina continua a vincere. Pari Sant'Ermete - Vis Misano

Sport

Rimini

| 19:00 - 23 Febbraio 2020

Torconca - Gatteo 1-1



TORCONCA: Hysa, Franciosi, Di Addario, Harrach (18'st Mani), Musabelliu, Tombari; Brighi (26'st Renzoni), Ferrani (42'st Fontana); Pasolini, Casoli, Ortolani (7'st Zavatta).

In panchina: Alessandrini, Guenci, Averhoff, Crescentini, De Lilla.

All. Vergoni.

GATTEO: Castagnoli, Giunchi, Moscotti, Gobbi, Rodriguez, Muccioli; Comuniello, Fiori (16'st Alijahej), De Martino (13'st Toromani), Camillini (31'st Fabbri), Siuni (45'st Bertozzi).

In panchina: Platia, Guidi, Ricci, Montesi, Niang.

All. Giorgini.



ARBITRO: Rafaiani di Bologna (Assistenti: Masciello e Ballardini di Ravenna).

RETI: 6'pt Pasolini, 39'st Alijahej.

NOTE: ammoniti Pasolini, Brighi, Di Addario, Mani, Fiori, De Martino, Giunchi.





Sant'Ermete - Vis Misano 2-2



S.ERMETE: Rossi, Bellanti, Castiglioni (20'st Genghini), Contadini, Zavattini (40'st Marcaccio), Tosi Brandi (1'st Fini), Qatja (10'st Bua), Ciccarelli (26'st Mancini), Molari, Vukaj, Fuchi.

In panchina: Delai, De Paoli, Amadei, Galassi

All. Pazzini.

VIS MISANO: Sacchi, Pratelli (25'st Reynoso), Imola, Mussoni (35'st Antonelli), Politi, Antonietti, Muccioli (25'st Fiorini), Russo (16'st Sbardella), Stella (13'st Benedetti), Serafini, Urbinati.

In panchina: D'Orsi, Tonini, Pari, Torreggiani.

All. Bucci.



ARBITRO: El Baroudi di Faenza (Assistenti: Gamberoni di Faenza e Ben Marga di Bologna).

RETI: 5'pt Stella, 44'pt Vukaj, 5'st rig.Urbinati, 51'st Mancini

CRONACA: Vis Misano in vantaggio al 5' grazie a Stella, che sfrutta un cross rasoterra di Muccioli per battere Rossi. Al 44' Molari crossa per Vukaj che di testa infila il pareggio. A inizio ripresa Stella si guadagna il rigore del raddoppio, trasformato da Urbinati. Nel recupero forcing del Sant'Ermete, Mancini in progressione si libera al tiro e supera Sacchi con un potente diagonale.



Sampierana - Bellaria Igea Marina 1-3





SAMPIERANA: Zollo, Quaranta, Giovannetti, Canali, Bottura (69’ Berni), Quaranta, Diversi (69’ Rossi), Petrini, Savelli (87’ Bini), Pippi, Lanzi

In panchina: Margheritini, Iavarone, Farfaneti, Bravaccini, Simoncini, Battistini.

All. Madonia.

BELLARIA IGEA MARINA: Mignani, Galassi, Venturi, Paganelli, Alvisi, Pruccoli, Bellavista, Facondini, Marchini (74’ Righini), Zanni (94' Liberato), Loi (84' Pasolini).

In panchina: Forastieri, Valentini, Aruci, Ceccarelli, Vivo, Zanotti

All. Fusi.



ARBITRO: Gherardini di Faenza (Assistenti: Fichera di Cesena e Cavallari di Ravenna).

RETI: 15' Facondini, 24' Canali, 54' rig. Zanni, 69' Loi

NOTE: espulso Salvi al 53', ammoniti Canali, Quaranta, Venturi, Pruccoli, Alvisi, Righini, Savelli.

CRONACA: al 15' splendida azione personale di Facondini che dai 25 metri infila con un rasoterra la porta di Zollo. Al 24' semirovesciata di Canali che batte a fil di palo Mignani. Al 53' Salvi tocca di mano per fermare Loi a lanciato a rete. Sampierana in dieci e Zanni trasforma dagli undici metri. Al 69 disimpegno errato della Sampierana, palla a Bellavista che crossa al centro, Zollo respinge e Loi sottomisura scaraventa in rete.





Reno - Pietracuta 1-2



RENO: Casadei, Giorgini, Acquaviva, Buonavoglia, Baldi, Mingozzi, Taddei, Bottini, Sow, Frati, Bandini.

In panchina: Stella, Zennarol, Francisconi, Rava, Focaccia, Antonellini, Fancello, Xexa, Scoglio.

All. Ragazzini.

PIETRACUTA: Balducci, Fabbri Fed., Mularoni, Tosi, Lessi, Masini, Tadzhybayev (70' Fabbri D.), Fabbri Fr., Fratti, Evaristi, Golinucci (75' Bruma).

In panchina: Leardini, El Haloui, Faeti, Alessandrini, Tommasini F.R., Satalino, Bruma, Fabbri A.

All. Fregnani.



ARBITRO: Andreoli di Bologna (Assistenti: Spani e Xhafa di Ravenna).

RETI: 31' rig.Sow, 46' e 76' Evaristi.

NOTE: espulsi Bandini all'80' e Frati al 90'.

Novafeltria - Sparta Castelbolognese 1-2



NOVAFELTRIA: Romani, Bindi (36'st Giovagnoli), Gori, Ceccaroni, Bravaccini (39'st Lunadei), Taioli, Rinaldi, Piva, Luzzi, Balducci (31'st Crociani), Sartini.

In panchina: Marini, Hysa, Bisacchi, Kouassi, Mezgour.

All. Fabiani.

SP. CASTELBOLOGNESE: Bentivoglio, Scaglione, Vergani, Pirozzi, Bonetti, Piticchi, Mainetti R. (27'st Dall'Oppio G.), Nonni, Conti, Mainetti M., Placci (40'st Dalla Malva).

In panchina: Landi, Qemal, Grementieri, Gentili, Allmeta, Dall'Oppio A., Dardi.

All. Mosconi.



ARBITRO: Benini di Forlì (Assistenti: Corazza di Bologna e Proetto di Cesena).

RETI: 20'st Pirozzi, 22'st Piticchi, 45'st rig.Luzzi.

NOTE: ammoniti Mainetti M., Piticchi, Pirozzi. Angoli 4-8, recupero 1'+4'.

