Calcio 1a Cat.: Verucchio - Delfini 2-2, rosanero rimontati dalla doppietta di Zavattini

Sport

VillaVerucchio

| 16:19 - 23 Febbraio 2020

Un undici del Verucchio.

Verucchio - Delfini Rimini 2-2



VERUCCHIO: Maggioli, Colonna R., Campidelli (Giuliano 12’st), Gregori (Pasini 30’st), Grossi (Colonna G. 1’st), Pioli, Magnani, Genghini, Gori (Ronchi 18’st), Michilli, Montanari (Salvemini 20’st).

In panchina: Baschetti, Girometti, Schipano, D’Amuri.

All. Nicolini.

DELFINI RIMINI: Rossi, Muccini (La Pia 10’st), Abbondanza, Ugolini, Pirini, Rocchetti, Urbinati (Casadei 32’st), Guidi (Lisi 1’st), Zavattini, Ricci (Piastra 45’st), Pecci (Fabbri 12’st).

In panchina: Magnani, Pavani, Zavaglia, Colombo.

All. Muratori.



ARBITRO: Deni di Bologna.

RETI: Gori (rig.) 40’pt, Magnani 10’st, Zavattini 18’st e 24’st.

NOTE: espulso Rocchetti al 43' pt, ammoniti Michilli, Grossi, Colonna R., Rossi.



VILLA VERUCCHIO. Tra Verucchio e Delfini vince il pareggio. Termina 2-2 al termine dei novanta minuti, complice una doppietta di Zavattini che, nel secondo tempo, rovina la festa ai rosanero e rimonta le due reti di vantaggio dei padroni di casa. I locali passano al 40’ del primo tempo: Montanari viene atterrato in area di rigore e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri non sbaglia Gori che sigla la rete dell’1-0 e segna il suo centesimo goal in carriera. Il raddoppio dei rosanero arriva al 10’ della ripresa grazie alla rete di Magnani che appoggia di testa approfittando di un cross di Montanari. Al 18’ del secondo tempo, però, Zavattini infila Maggioli e accorcia le distanze. Passano sei minuti e al 24’ è ancora il numero 9 ospite a marcare il raddoppio. Termina 2-2.



Ufficio stampa Verucchio Calcio