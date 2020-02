Calcio 1a Cat: Stella - Riccione 1-0, decide il gol di Crescentini

Sport

Rimini

| 16:19 - 23 Febbraio 2020

Un undici della Stella.

Stella - Riccione 1-0



STELLA: Gentili, Fabbri, Bonucci, Belicchi, Zamagni (86' Tani), And.Gamberini, Crescentini (68' Lazzaretti), Garcia Rufer, Montanari (56' Gabellini), Del Prete (75' Greco), Greppi (80' Bellettini).

Temeroli, Peluso, Angelini, Ale.Gamberini.

All. Boldrini.

RICCIONE: Tacchi, Gambuti (48' Galesi), Ndao, Olivieri, Casadei (70' Byad), Macrelli (75' Cardini), Colonna, Lualdi, Barbiani (48' Zanni), Soumah, Amadei.

In panchina: Giustolisi, Kone, Pellegrini

All. Pascucci.



ARBITRO: Galassi di Imola.

RETI: 29' Crescentini

NOTE: espulso Lualdi al 55', ammoniti Crescentini, Greco, Olivieri, Amadei, Zanni.

RIMINI. La Stella supera di misura il Riccione. Decide il gol di Crescentini al 29': Garcia Rufer serve del Prete, la palla giunge a Greppi che allarga a Crescentini, bravo a infilare Tacchi sul palo di destra. Al 55' il Riccione rimane in dieci per l'espulsione di Lualdi. Nel finale occasioni per la Stella per arrotondare il punteggio: Gabellini calcia addosso a Tacchi in uscita, mentre Bellettini calcia all'angolo basso alla sinistra dell'estremo difensore, prodigioso nella deviazione.