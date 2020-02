Calcio Eccellenza: pari a occhiali tra Tropical Coriano e Corticella. Lombardi salva tutto

Sport

Coriano

| 16:19 - 23 Febbraio 2020

Calciatori del Tropical Coriano (foto di repertorio).

Tropical Coriano - Corticella 0-0



TROPICAL CORIANO: Lombardi, Perazzini, Alberighi (9'st Ballarini), Chiussi (16'st Guarino), Olivieri, Barretta; Marconi, Ricci; Collini, Farneti (20'st Santoni), Stanco.

In panchina: De Marzo, Vitaioli F., Ermeti, Conti, Ghamdaoui, Montebelli.

All. Zagnoli.

CORTICELLA: Garoia, Campanini (17'st Andronachi), Cattabriga, Fire (25'st Nanetti), Resta, Toneli; Monnolo (41'st Busi), Cipriano; Broglia (39'st Vespignani), Pescatore (6'st Tedesco), Trombetta.

In panchina: Desii, Mogni, Sica, Capizzi.

All. Fancelli.



ARBITRO: Cola di Cesena (Assistenti: Topo di Cesena e Pizzi di Ferrara).

NOTE: ammoniti Perazzini, Stanco, Ricci, Santoni, Cipriano. Recupero 1'+ 6'.



CORIANO. Pari senza grandi emozioni tra Tropical Coriano e Corticella. Al 26' i padroni di casa reclmaano per un gol annullato a Collini, causa fuorigioco. Al 34' angolo di Marconi, Farneti fa sponda di testa per Perazzini, che sempre di testa mette alto. Nella ripresa al 69' Collini calcia debolmente da posizione favorevole. All'83' Lombardi si distende e respinge il sinistro di Nanetti, bravo ad accentrarsi dalla destra per cercare la conclusione con il suo piede favorevole. Nel recupero ancora Lombardi salva il risultato con una grande parata su tiro di Trombetta, servito da un cross da destra dello scatenato Nanetti.