Aperitivo e ‘Sorry We Missed You’ di Ken Loach: appuntamento al Cinepalace per Cinema d'Autore

Eventi

Riccione

| 10:54 - 23 Febbraio 2020

‘Sorry We Missed You’ di Ken Loach al Cinepalace di Riccione.

L'appuntamento con Cinema d'Autore di Lunedì 24 e Martedì 25 febbraio 2020 al Cinepalace di Riccione è con Sorry We Missed You regia di Ken Loach con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Linda E Greenwood, Harriet Ghost.

Viscerale, autentico e senza scampo, Sorry We Missed You è il condensato perfetto del Ken Loach di questo tardo periodo. A 83 anni, il regista continua a cesellare ritratti di emergenza sociale nella working class britannica ed europea con lo spaccato di una famiglia del nord dell’Inghilterra alle prese con la morsa letale della gig economy.



Le proiezioni sono precedute dal momento conviviale offerto da TerraeSole di Rimini con buffet biologico e vini del territorio.



TRAMA

Ricky, Abby e i loro due figli vivono a Newcastle. Sono una famiglia forte che si prende cura l’uno dell’altro. Ricky è passato da un lavoro all’altro, mentre Abby, che adora il suo lavoro, si prende cura degli anziani. Nonostante lavorino più a lungo e più duramente si rendono conto che non avranno mai l’indipendenza o la propria casa. Ora o mai più; la rivoluzione delle app offre a Ricky un’opportunità d’oro. Lui e Abby fanno una scommessa. Vende la sua auto in modo che Ricky possa comprare un nuovo furgone luccicante e diventare un autista indipendente, finalmente con i suoi affari. Non tutto però è come sembra.



Orari:

Lunedi' 24 febbraio ore 21.00

Martedi' 25 febbraio ore 20.30



Cinepalace di Riccione

Ingresso unico Euro 6



trailer e biglietti http://bit.ly/CinepalaceCinemaDautore