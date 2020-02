Coronavirus, stop a gite d’istruzione, sospese partite serie C in Lombardia e Veneto

Attualità

| 10:33 - 23 Febbraio 2020

Coronavirus, stop a gite.

Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate- comunica una nota del Miur- anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell'adozione formale dell'ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire gia' da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione.

E' stata rinviata a settembre 2020 la Fiera Internazionale Myplant & Garden in calendario a Milano dalla prossima settimana dal 26 al 28 febbraio. Una vetrina importante per il Made in Italy particolarmente apprezzato dagli operatori nazionali che temono impatti su ordini e fatturato.

Sono inoltre cinque le partite sospese in Serie C, oggi a seguito al provvedimento del governo che blocca l'attività sportiva in Lombardia e Veneto. La Lega Pro ha infatti ufficializzato la sospensione degli incontri Piacenza-Sanbenedettese, Giana-Como, Lecco Pro Patria, Arzignano Valchiampo-Padova e Feralpi Salò-Carpi.