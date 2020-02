Il Parco Turistico della Valmarecchia: un incontro sulle prospettive turistiche

Turismo

Santarcangelo di Romagna

| 13:11 - 22 Febbraio 2020

Il brand di Destinazione turistica "Valmarecchia terra dei Malatesta e dei Montefeltro".

Una mostra sulla brand identity della destinazione turistica “Valmarecchia terra dei Malatesta e dei Montefeltro”. Da giovedì 27 febbraio a sabato 7 marzo la galleria della biblioteca Baldini ospiterà l’esposizione dal titolo “Un logo tante idee”, con gli oltre 50 progetti pervenuti da tutta Italia in occasione del concorso di idee bandito nel settembre scorso per la creazione di un’immagine coordinata per la Valmarecchia.



Per rendere immediatamente riconoscibile il territorio e per rappresentare la sua identità nei dieci comuni della Valle, l’Amministrazione comunale di Santarcangelo – quale ente capofila di un progetto che vede il coinvolgimento dei comuni di Poggio-Torriana, Verucchio, San Leo, Talamello, Novafeltria, Maiolo, Sant’Agata Feltria, Pennabilli e Casteldelci – aveva infatti indetto il bando di concorso invitando grafici, artisti e designer a presentare proposte e idee per la creazione di un unico progetto grafico comunicativo.



Per analizzare la prospettiva del Parco Turistico della Valmarecchia che è sempre più caratterizzato da percorsi di storia, arte, gastronomia e mistero, lunedì 2 marzo alle ore 15 presso la sala “Baldini” della Biblioteca comunale si terrà un incontro pubblico alla presenza di Emanuele Zangoli (assessore al Turismo), Simone Faedi (esperto in marketing e comunicazione), Lorenzo Succi (direttore UNI. Rimini spa – Azienda di promozione e sviluppo dell’Università di Bologna sede di Rimini) e Gabriele Granato (direttore marketing del Parco Archeologico di Paestum). Interverranno sindaci e assessori della Valmarecchia, mentre le conclusioni saranno affidate al sindaco di Santarcangelo Alice Parma. Obiettivo dell’incontro è altresì quello di proseguire nell’attività, coordinata di Visit Romagna, di posizionamento stabile della Valmarecchia nel panorama delle destinazioni turistiche tanto amate da italiani e stranieri. Di qui la presenza della Dott.ssa Chiara Astolfi, direttore di Visit Romagna.



Il convegno aperto a tutti, darà infine l’opportunità di presentare ad operatori turistici, albergatori e ristoratori, le nuove piattaforme digitali per la promozione delle loro attività.