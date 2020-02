Al Cinema Tiberio Il lago dei cigni in diretta dal Bolshoi di Mosca

Eventi

Rimini

| 12:42 - 22 Febbraio 2020

Il lago dei cigni.





Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) domenica 23 febbraio alle ore 16 (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10) in diretta dal Teatro Bolshoi di Mosca è in programma il balletto Il lago dei cigni su musiche di Čajkovskij





A palazzo, la famiglia reale e i loro ospiti sono riuniti per le feste di compleanno del principe Siegfried. In una maestosa cerimonia, Siegfried viene nominato cavaliere; le ragazze cercano di attirare la sua attenzione, poiché deve scegliere una moglie durante il ballo. Superato dall’improvvisa consapevolezza delle sue future responsabilità, scappa nella notte e incontra uno strano gregge di cigni provenienti da un lago magico. Cigno bianco di giorno, essere umano di notte, la bella Odette attende un giuramento di vero amore per spezzare la maledizione.

La grande leggenda dell’enigmatico cigno / donna è uno dei balletti classici più romantici, ambientato in modo appropriato nell’era del romanticismo cortese e caratterizzato da eleganza, stile e armonia.

Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it . Programma completo su www.cinematiberio.it