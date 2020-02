Manuel Mussoni confermato alla guida di Azione Cattolica per i prossimi quattro anni

Attualità

Rimini

| 12:25 - 22 Febbraio 2020

Manuel Mussoni.

Il Vescovo di Rimini Mons. Francesco Lambiasi ha rinnovato a Manuel Mussoni la nomina di Presidente diocesano di Azione cattolica per il triennio 2020-2023. Domenica 16 febbraio si è svolta a Riccione l’assemblea elettiva con circa 140 delegati dalle varie parrocchie. È stato eletto il nuovo Consiglio composto, attualmente, da 21 collaboratori e sono state definite le linee guida riflettendo sull’annuncio della fede e le sfide culturali di oggi. Ha presieduto l’assemblea Cristian Lami: responsabile di Comunione e Liberazione di Rimini.



Manuel Mussoni ha 35 anni, è sposato con Maria Pina. È docente di Religione cattolica presso una scuola superiore di Santarcangelo. Nel dicembre 2016 ha pubblicato “Il capitolo più bello del libro” in cui parla di scuola e del rapporto tra adulti e adolescenti. A breve uscirà con la casa editrice Itaca un suo romanzo, “Le ferite che non volevo”, dove racconta la rabbia e le ferite negli adolescenti di oggi.