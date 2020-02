A Pasqua riapre il Cocoricò, nuova vita e nuovo nome: si chiamerà ‘Cocco’

Attualità

Riccione

| 10:24 - 22 Febbraio 2020

La storica piramide del 'Cocco'.

L’iconica Piramide di Riccione finalmente riapre e si chiamerà come tutti la chiamano: Cocco. Così il magico locale della riviera si sta preparando per l’opening di domenica 12 aprile 2020.

La nuovissima gestione, curata da Enrico Galli e Antonella Bonicalzi, si sta occupando di ristrutturare il Cocco e restituirà al pubblico il simbolo riconosciuto in tutto il mondo della nightlife, punto di riferimento della scena.

Cocco non è un nome a caso: il Cocoricò veniva chiamato così: infatti era il suo soprannome. Il vecchio marchio è all'asta giudiziaria, è per questo motivo che i nuovi gestori hanno dovuto cambiare brand. Nel farlo, hanno comunque voluto lasciare un'impronta dei vecchi fasti, quando la discoteca era conosciuta ovunque per le sue serate e per i dj che ospitava.