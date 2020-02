Tennis, Artimedi in semifinale nel tabellone femminile al torneo Junior ITF di Antalya

Sport

Repubblica San Marino

| 16:39 - 21 Febbraio 2020

Andrea Maria Artimedi in azione.



Andrea Maria Artimedi sta recitando un ruolo da protagonista nel torneo Itf Junior Tour turco di Antalya (Grade 5, cemento), l’“Ata Kuner Cup”. La giovane della San Marino Tennis Academy, accreditata della settima testa di serie, ha infatti raggiunto le semifinali e sabato si giocherà un posto nel match clou con la turca Melisa Senli, numero 13 del seeding. La 16enne allieva di Giorgio Galimberti ha esordito rifilando un doppio “bagel” (6-0 6-0) alla turca Alara Kurbet, si è ripetuta al 2° turno travolgendo 6-0 6-2 l’austriaca Anna Lena Ebster, poi negli ottavi ha sconfitto per 6-4 6-2 l’altra “padrona di casa” Doga Akyurek, decima favorita del tabellone, numero 10 del seeding, e nei quarti ha superato per 6-3 6-2 l’uzbeca Iroda Makhamatjonova.

Artimedi è in gara anche in doppio, al fianco di Ginevra Parentini Vallega Montebruno: le due azzurrine, seconda testa di serie, dopo i successi sulle turche Eda Gunduz ed Ezgi Tesei per 7-6 (3) 6-4 e negli ottavi sulle russe Polina Chirkova e Maria Koroleva per 6-4 6-4, affrontano nei quarti le turche Eda Arli e Melissa Yakup Pour, numero 6 del seeding.

In campo maschile invece eliminato all’esordio Ivan La Cava, altro giocatore della San Marino Tennis Academy, regolato 6-1 6-2 dal turco Arda Azkara, primo favorito del tabellone.

Doppio, 1° turno: Morandais-Weir (Gud-Gbr) b. La Cava-Iaquinto 4-6 6-3 10-4.