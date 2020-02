Rimini Calcio, la Berretti sabato nella tana della Reggio Audace

Sport

Rimini

| 16:25 - 21 Febbraio 2020

La squadra Under 17 del Rimini Calcio.

Si comincia domani con la Berretti di mister Giordano Cinquetti impegnata nel big match che si giocherà nella tana della Reggio Audace, fischio d'inizio ore 14.30.

Quattro le partite in programma domenica. Alle ore 11 l'Under 15 di mister Matteo D'Agostino ospiterà, al "Romeo Neri", la Vis Pesaro. Alla stessa ora, sul Titano, l'Under 14 di mister Lorenzo Magi e l'Under 13 di mister Massimo Finotti andranno a far visita ai parigrado della San Marino Academy. Alle ore 14.30, sul rettangolo verde di Gatteo, l'Under 17 di mister Lele Vanni sfiderà la Vis Pesaro.

Fine settimana di riposo per la formazione Under 16 guidata da mister Loris Bonesso.