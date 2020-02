Rami pericolanti in via Andrea Costa: Anthea interviene e mette in sicurezza la zona

Attualità

Rimini

| 14:42 - 21 Febbraio 2020

I pini pericolanti in via Andrea Costa prima dell'intervento di Anthea.

I tecnici di Anthea sono intervenuti in via Andrea Costa, rimuovendo i rami di pino pericolanti a rischio caduta sulle abitazioni. Era stato un residente a segnalare il problema la nostro numero Whatsapp lo scorso 13 febbraio. Lo stesso ci scrive oggi: "Dopo la segnalazione ad altarimini.it sono stato immediatamente contattato da Anthea che dopo un sopralluogo ha provveduto a potare i due pini che creavano pericolo, assicurando che successivamente torneranno per potare le restanti piante". I tecnici di Anthea hanno svolto le operazioni di potatura lo scorso 18 febbraio. Il nostro lettore ringrazia Anthea per il pronto intervento.