Basket C Silver, i Titans sfidano sfidano Wispone Taurus Jesi: sabato ore 18

| 14:18 - 21 Febbraio 2020

Il coach dei Titans Massimo Padovano.

Si torna a giocare, a correre in questa dirittura d’arrivo del campionato di C Silver umbro-marchigiano. Si torna a sentire il pallone rimbalzare e lo si fa al Multieventi Sport Domus, la tana dei Titans. Domani, sabato 22 febbraio, con palla a due in programma alle ore 18, la Tiss’ You Care San Marino sfida Wispone Taurus Jesi. Mancano sette giornate alla conclusione della regular season e la ricerca del miglior posizionamento in classifica è ancora affare di tutte le squadre. I Titans avranno in casa Jesi, Porto San Giorgio, Ancona e Gualdo, mentre andranno in trasferta a Umbertide, Tolentino e Todi.

La sfida di domani si presenta tra due squadre divise da dieci punti in classifica. Macina e compagni a quota 26 (13 vinte e 6 perse), marchigiani a 16 con un bilancio di 8-11. San Marino ha il quinto attacco (72.5 punti segnati) e la seconda difesa del campionato (63.8 subiti), con Jesi che ha numeri non distantissimi per l’attacco (70.6), ma molto diversi in difesa (75.3, seconda peggiore). La corazza della truppa di coach Padovano in casa diventa ancor più solida (60.5 punti subiti) e sarà questa una delle chiavi di una gara particolarmente interessante per tanti motivi.

E' la ripresa e ai Titans serve ricominciare a mille all’ora, sospinti dai tifosi e dall’ambiente. All’andata finì con un +24 sammarinese, una prova eccellente da parte di tutta la squadra. Nel 64-88 finale, il top scorer fu Andrea Raschi con 23 punti, per Jesi quattro elementi in doppia cifra con Bartolucci a 15. Ed è proprio Bartolucci il top scorer stagionale tra i giocatori ospiti. La guardia/ala classe ’95 arriva a 13.8 punti di media, un soffio più in alto rispetto ai 13.6 della guardia Damiano Bellesi, che però in stagione ha un high score di 31 nella vittoria casalinga con Montemarciano. Da non sottovalutare, nelle ultime partite, il contributo di Kubic (13.4), ma è tutta Jesi che può essere a turno pericolosa. Nessuno da sottovalutare, in parecchi possono avere alternativamente tanti punti nelle mani. Come ad esempio l’ala forte Edoardo Carancini (9.8 punti) e il play/guardia Matteo Battagli (10.2). Oppure la guardia/ala Pietro Cerri, 7.9 punti ma anche una gara da 26 in casa di Recanati. In stagione sono in cinque i giocatori che alternativamente si sono spinti oltre i 20 punti in singola partita, dato abbastanza inusuale.

Per i Titans un bel banco di prova in questo sprint finale di regular season.



LA SETTIMA DI RITORNO

Tiss’ You Care San Marino vs Wispone Taurus Jesi, 22/2 ore 18 (Multieventi)

Loreto Pesaro vs Urbania, 22/2 ore 18

Acqualagna vs Porto San Giorgio, 22/2 ore 18.30

Fossombrone vs Umbertide, 22/2 ore 19.30

Montemarciano vs Recanati, 22/2 ore 21.15

Gualdo vs Tolentino, 23/2 ore 18

Todi vs Ancona, 23/2 ore 18



CLASSIFICA

Todi 30

Montemarciano 28

Urbania 28

Tiss’ You Care San Marino 26

Acqualagna 22

Fossombrone 22

Tolentino 22

Recanati 20

Taurus Jesi 16

Loreto Pesaro 14

Umbertide 12

Gualdo 10

Ancona 10

Porto San Giorgio 6